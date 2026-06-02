На север Красноярского края отправили новые контейнеры для мусора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейск и Лесосибирск направили 124 новых контейнера для накопления твердых коммунальных отходов.
Енисейск получит 38 баков, Лесосибирск — 86. Их установят на площадках, которые муниципалитеты обустраивают в этом году.
Работа ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
В 2026 году на территории Енисейского округа планируется создать и реконструировать 108 площадок для накопления ТКО. Средства на эти цели муниципалитет получил по итогам конкурсного отбора, который ежегодно проводит министерство экологии края.
«Развитие первичной инфраструктуры позволяет постепенно решать проблему нехватки мест накопления отходов в территориях. После завершения работ по обустройству площадок новые контейнеры займут свое место на подготовленных объектах», — отметил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.