В Волгограде под корень вырубили живые деревья

Возмущенные жители Краснооктябрьского района Волгограда обратились утром 2 июня в vlg.aif.ru. Горожане в шоке — еще вчера на бульваре проспекта Металлургов там, где он примыкает ко Второй продольной магистрали, зеленели деревья, кроны которых спасали людей от жары.
За ночь их спилили, а по утру погрузили на машины и вывезли с места преступления. Именно так, а не иначе, оценивают волгоградцы беспредел, который творят местные власти.
«Здоровые живые деревья уничтожили именно в то время, когда в город возвращается жара. Если раньше мы могли остановиться в тени деревьев и укрыться на какое-то время от летнего пекла, то теперь у нас нет такой возможности. Кто позволил такое безобразие, так издеваться над людьми? И главное — ради чего? Ради дорожки, за которую потом отчитаются городские власти, расхваливая свою работу?!» — негодует жительница района Светлана Б.
Выпиливать деревья на проспекте Металлургов, где идет укладка новой плитки вместо прежнего асфальта, начали еще ранней весной. Однако тогда от деревьев избавлялись постепенно, да и листьев на них еще не было, так что горожанам не бросалось это в глаза. Теперь же власти решили ликвидировать целую аллею.
«Кому нужны эти новые “малые архитектурные формы”, как пишут в соцсетях мэрии, кто будет отдыхать на этих установленных скамейках на солнцепеке, не имея возможности отдышаться от летней жары в тени?!» — продолжает возмущаться волгоградка, поделившаяся фото с места событий.
Горожане негодуют: если простой человек срубит дерево, тут же возбудятся контролирующие органы, его ждет огромный штраф. Когда-то же самое, но в куда более значительных масштабах творит власть — никто не понесет ответственности. Притом, что вокруг полно сухостоя, угрожающего жизни людей.
Разумеется, vlg.aif.ru обратится за комментариями в мэрию. Однако, что бы не сказали чиновники, «зеленых легких» города уже не вернуть.
