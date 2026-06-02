На открытии фестиваля «Город встреч» (0+) в Перми выступит автор хита «Матушка» Татьяна Куртукова, сообщили организаторы события.
На трёхуровневой сцене зрители увидят целостную постановку про многонациональное сердце страны с участием хора «Млада», пермских танцоров и музыкантов, а также певицы Татьяны Куртуковой. Программа объединит музыкальные, хореографические и театральные номера, каждый из которых раскроет отдельную историю и культурную традицию.
Открытие «Города встреч» станет главным событием праздничной программы, посвящённой Дню России и Дню города. Шоу состоится 12 июня на эспланаде (квартал у Законодательного собрания). Начало запланировано на 21:00. Вход свободный.
Напомним, Татьяна Куртукова — российская певица, получившая широкую известность благодаря песне «Матушка», которая в 2024 году стала одним из самых популярных русскоязычных хитов. Среди других известных песен артистки — «Одного», «Алёшенька», «Ромашка-Василёк» и др.