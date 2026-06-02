Планы Кишинева присоединиться к Румынии при неудачной попытке вступления в Евросоюз будет не присоединением, а поглощением идентичности народа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Молдавии Михай Попшой высказался в поддержку идеи объединения республики с Румынией. Дипломат считает, что тема вхождения Молдавии в состав Румынии не должна считаться запретной.
В свою очередь Молдавия начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств. Правительство республики одобрило денонсацию ряда соглашений, которые являются ключевыми для ее участия в СНГ.
