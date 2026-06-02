Находившегося в федеральном розыске по уголовной статье мужчину поймали в Арзамасе

Мужчину, который находился в федеральном розыске с февраля, задержали в Арзамасе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, гражданин является фигурантом уголовного дела: он подозревается в совершении кражи. В соответствии со статьей 158 УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы.
Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
