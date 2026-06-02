В Минусинске госинспектор незаконно оборудовал майнинг-ферму и попал под «уголовку»

В Минусинске перед судом предстанет государственный инспектор краевого министерства. Мужчину обвиняют в мошенничестве при организации майнинговой фермы, сообщили в прокуратура Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в 2024 году госинспектор решил заняться добычей криптовалюты и подготовил для этого свой земельный участок: увеличил разрешенную мощность электроснабжения до 150 кВт, что сопоставимо с потреблением небольшой производственной площадки, и разместил там десятки майнинговых устройств.
Для сокрытия реального объема потребления электроэнергии мужчина вмешался в работу прибора учета. В результате оборудование продолжало работать, а счетчик не фиксировал фактические объемы потребления. В таком режиме нелегальная криптоферма действовала до марта 2025 года, пока энергетики не обратили внимания на утечки.
Проверки проводились регулярно, но добраться до источника проблем специалистам удалось не сразу, к делу подключились правоохранители:
«Когда же правоохранители и специалисты вместе детально изучили ситуацию, картина прояснилась: на участке гудели 41 майнинговый аппарат, методично превращая электричество в цифровую валюту. За время работы “фермы” компании “Россети Сибирь — Красноярскэнерго” был причинен ущерб почти в 1,8 млн рублей», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В итоге прокуратура утвердила государственному инспектору обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемого: оборудование для майнинга, земельный участок и 7 единиц оружия.
Дело в отношении мужчины рассмотрит Минусинский городской суд.
