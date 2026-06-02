Мокрый июньский снег и дождь пройдут в Хабаровском крае

Тепло в Хабаровске задержится еще на денек, а вот уже после жителям краевой столицы нужно будет ждать небольшое похолодание, которое ранее прогнозировали синоптики Гидрометцентра.
Таким образом, ночь на 3 июня пройдет в Хабаровске при температуре +8..+10 °C, ветер будет северо-восточным, 8−13 м/c, ожидается кратковременный дождь, предупреждает ИА «Хабаровский край сегодня». Днем синоптики не исключают вероятность прохождения небольших осадков, ветер стихнет до 7−12 м/c и поменяет направление на западное, воздух прогреется до +20..+22 °C.
В Комсомольске-на-Амуре дождь пройдет ночью, а днем осадки сохранятся, но будут не такими интенсивными. Температура — в пределах +5..+7 °C и +12..+14 °C соответственно, ветер северный до 9−14 м/c.
На юге региона тоже не обойдется без осадков. В ночные часы будет дуть юго-западный ветер до 9−14 м/c, днем направление будет уже северо-западным, а скорость — 3−10 м/с. Столбик термометра покажет +9..+13 °C и +19..+24 °C соответственно.
На севере Хабаровского края осадки завтра, 3 июня, пройдут в виде дождя и мокрого снега, местами интенсивные, также в отдельных районах прогнозируется сильный дождь и усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью +1..+7°C, днем будет около +1..+14 °C.
Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась уже до + 14,4°C, а уровень воды в реке находится ниже нормы на 0,8 м, и в течение двух суток спад продолжится, еще на 10−15 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение в 114 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 136 см.