Мокрый июньский снег и дождь пройдут в Хабаровском крае

Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась уже до + 14,4°C, а уровень воды в реке находится ниже нормы на 0,8 м, и в течение двух суток спад продолжится, еще на 10−15 см. Для Комсомольска-на-Амуре актуально значение в 114 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 136 см.