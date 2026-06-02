Пришкольные летние лагеря открыли в Комсомольске-на-Амуре

В течение лета здесь отдохнут боле 6,5 тысяч ребят.

1 июня у школьников Комсомольска, как и у их сверстников со всей страны, начались летние каникулы. В этот день в городе открылись 39 пришкольных лагерей. Занятость детей во время каникул обеспечивается в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Всего в течение лета лагерей с дневным пребыванием детей будет 63, из них 39 — в первую смену, 17 — во вторую, 7 — в третью. В них отдохнут более 6,5 тыс. ребят, в том числе 2 тыс. детей из малообеспеченных семей и более 1 тыс. детей участников СВО и детей-инвалидов.

В лагерях с дневным пребыванием детей будет реализовано 63 профильные программы летнего отдыха по таким направлениям, как технические, естественнонаучные, социально-гуманитарные, туристско-краеведческие, физкультурно-спортивные и художественные.

Также в школах и учреждениях дополнительного образования откроются более 800 профильных формирований с охватом более 8 тыс. детей. Более 500 детей посетят профильную смену «Инженерные каникулы» в технопарке «Кванториум».

Будут организованы и трудовые бригады, в которых за лето трудовые навыки получат более 6 тыс. подростков. Трудоустроиться планируют около 4 тыс. подростков старше 14 лет, более 500 — через центр «Работа России».

И, конечно, распахнут свои двери и загородные лагеря. Три смены будут работать в 6 загородных лагерях: «Шарголь», «Металлург», «им. К. Заслонова», «Кедр», «Буревестник», «СКОШ № 3». В них отдохнут и оздоровятся более 2 тыс. ребят.

Всего летом этого года всеми формами отдыха и занятости будет охвачено более 23 тыс. юных комсомольчан.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае сотрудники управления охотничьего хозяйства и службы по охране животного мира провели профилактические рейды в детских оздоровительных лагерях. Цель — предотвратить возможные выходы диких животных на территорию лагерей и обеспечить безопасность детей на время летних каникул. В ходе проверок специалисты осмотрели состояние ограждений, мест хранения отходов и провели инструктажи для персонала.

