В Хабаровском крае вода ушла из жилых домов села Нелькан

На утро 2 июня в Аяно-Майском районе подтопленных домов нет, вода остаётся на 17 участках.

Источник: Комсомольская правда

В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края стабилизируется паводковая обстановка. Благодаря продолжающемуся спаду уровня воды в реке Мая подтопленных жилых домов уже нет. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на утро 2 июня в зоне паводка в Нелькане остаются 15 приусадебных участков и один участок внутрипоселковой дороги. Вода также сохраняется на автомобильном мосту через реку Чуя, однако проезд по нему возможен. В селе Джигда подтопление пока фиксируется на двух приусадебных участках.

Органами местного самоуправления и сотрудниками краевой противопожарной службы организован постоянный мониторинг обстановки на реке. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю круглосуточно ведётся уточнение оперативной обстановки, организовано межведомственное взаимодействие.

Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности после ухода воды. Перед тем как войти в дом или постройку, необходимо проверить устойчивость крыльца и конструкций. Помещения следует проветрить, вещи просушить. Категорически запрещается включать электроосвещение и электроприборы до полного просыхания проводки. Нужно проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации — пользоваться ими можно только после заключения специалистов. Нельзя употреблять пищевые продукты, находившиеся в контакте с водой. Также необходимо организовать очистку колодцев от нанесённой грязи и удалить из них воду.

Почта: red.habkp@phkp.ru

