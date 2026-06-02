В Хабаровском крае вода ушла из жилых домов села Нелькан

Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности после ухода воды. Перед тем как войти в дом или постройку, необходимо проверить устойчивость крыльца и конструкций. Помещения следует проветрить, вещи просушить. Категорически запрещается включать электроосвещение и электроприборы до полного просыхания проводки. Нужно проверить исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации — пользоваться ими можно только после заключения специалистов. Нельзя употреблять пищевые продукты, находившиеся в контакте с водой. Также необходимо организовать очистку колодцев от нанесённой грязи и удалить из них воду.