«Уснуть не мог»: автор хита Six Seven Gazan рассказал, кому стесняется предложить совместную работу

Почти каждый россиянин хотя бы раз слышал навязчивый мотив «Six Seven» — трек, заставивший подростков по всей стране делать характерные движения при виде числа 67. Создатель этого вирусного хита Gazan (настоящее имя — Константин Жуков. — Прим.ред.) рассказал KP.RU о своей встрече с Филиппом Киркоровым.
«Киркорова я, конечно, постоянно вижу на красной дорожке и всегда замираю. Помню, у меня был тренд “Обоюдно”, мы сняли со Стасом Костюшкиным видео. И я думаю: “Было бы классно снять с Киркоровым”. Он говорит: “Да погнали, я ему сейчас скажу”. Я говорю: “Нет, нет, не надо”. Постеснялся. Потом домой пришел и уснуть не мог», — поделился исполнитель.
Вернувшись домой, автор хита не мог уснуть и корил себя за отказ, объяснив свою робость природной стеснительностью, хотя, если кто-то подходит к нему первым, он всегда рад объятиям.
Отвечая на вопрос о возможных коллаборациях с Toxi$ и Ганвестом, Константин признался, что не думал об этом, назвав такое сочетание странным. Гораздо больше он хотел бы записать совместную песню с Филиппом Киркоровым. Жуков пояснил, что следит за поп-королем с детства и восхищается людьми, которые, как и Киркоров с Егором Кридом, годами не пропадают из поля зрения.