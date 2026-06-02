«Хотя бы грань держите»: хитмейкер Gazan иронично высказался о любви Лепса к молодым девушкам

Поклонники Григория Лепса хорошо помнят его роман с молодой избранницей, который вызвал бурное обсуждение в сети. Автор нашумевшего трека «Six Seven» Gazan (Константин Жуков. — Прим.ред.) в беседе с KP.RU не смог сдержать улыбки, комментируя выбор певца.
«В любви все возрасты покорны — это стопроцентно точная фраза. Потому что неважно, сколько лет. Самое главное, чтобы вы подходили друг другу по вайбу, по настроению. Пример пришел один в голову, конечно, но это было жестко. Но хотя бы грань держите небольшую, чтобы прям разница… Я просто Лепса вспомнил», — с улыбкой отметил артист.
В качестве примера музыкант как раз и привел Григория Лепса, намекнув на слишком большую разницу в годах в его прошлых отношениях. Жуков отметил, что момент уже прошел и пара рассталась, поэтому не стоит зацикливаться на этом. Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на личное счастье вне зависимости от цифр в паспорте.
Отдельно автор хита высказался о ситуации с блогером Кариной Кросс, которая столкнулась с травлей после замужества с хоккеистом моложе ее на 11 лет. Gazan назвал Карину прекрасной девушкой и добавил, что лично с ней знаком. Он уверен, что разница в 11 лет — это не критично, ведь оба выглядят отлично, и ее избранник производит хорошее впечатление.
Ранее сам Григорий Лепс рассказывал, что после расставания с Авророй Кибой он не потерял ничего. Певец заявил, что в этом случае «потеряли его».