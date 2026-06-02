Автор хита Six Seven GAZAN мечтает о ребенке-блогере: «Прятать от публики его точно не буду»

Певец Gazan надеется, что станет хорошим отцом и будет учить ребенка доброте. Об этом артист рассказал в интервью KP.RU.
По словам исполнителя, он не собирается прятать ребенка от публики. Поскольку для него важно воспитать доброго и честного человека.
«Буду стараться, конечно, потому что это продолжение нас. И буду стараться учить только доброму. Для меня очень важно, чтобы мой ребенок был добрым», — сказал автор хита Six Seven.
Артист добавил, что хотел бы видеть ребенка музыкантом или блогером. По словам Gazan, в этих сферах он сможет объяснить, что нужно делать, а чего лучше избегать. При этом навязывать ребенку профессию исполнитель не собирается.
Если ребенок захочет стать врачом, Gazan пообещал поддержать и такой выбор. Он отметил, что в любом случае будет помогать, но лучше всего сможет подсказать именно в музыке и блогинге.
Немногим ранее Gazan рассказывал KP.RU, что вместе с женой Полиной купил квартиру площадью 100 квадратных метров. По словам артиста, они долго шли к этой покупке, а родители помогли выбрать подходящий вариант. Рэпер также вспоминал, что его отец расплакался после новости о покупке квартиры.