Автор хита Six Seven отказался от брачного договора: «Мы с Полиной купили квартиру 100 квадратов»

Певец Gazan заявил, что отказался от брачного договора при покупке квартиры. Об этом артист рассказал в интервью KP.RU.
По словам исполнителя, жилье они купили вместе с супругой Полиной. Площадь квартиры составляет 100 квадратных метров. При этом пара долго шла к этой покупке и сильно волновалась, поскольку раньше у них не было такого опыта.
Но тут на помощь пришли родители. Они поддержали пару и помогли выбрать подходящий вариант. Особенно эмоционально на происходящее отреагировал отец.
«Я своим родителям звонил, родители в слезах, папа плачет: “Сын добился”», — поделился Gazan.
Он также добавил, что каких-либо разногласий из-за квартиры не было. В частности, никто не думал о какой-либо «дележке».
«Мы друг другу доверяем абсолютно. Я искал квартиру, Полина говорит: “На тебя оформим? Оформи на себя, мне все равно”. Нет разницы, вообще об этом даже не думали», — подытожил артист.
Немногим ранее актер Роман Курцын рассказывал, что спокойно относится к брачным договорам и оформляет имущество на близких. По его словам, он не считает важным владеть всем лично и многое записывает на жену и детей. Артист отмечал, что такой подход для него связан с доверием внутри семьи.