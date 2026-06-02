Жителей Красноярского края предупредили о мошенниках в домовых чатах

Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев предупреждает, что передача скана или фотографии паспорта может привести к серьезным последствиям. По его словам, злоумышленники могут оформить на человека микрозаймы и кредиты, создать электронные кошельки для обналичивания или перевода похищенных денег, а также вовлечь жертву в преступную схему дропперства. Кроме того, появляется риск взлома аккаунтов на портале госуслуг, в интернет-банке и социальных сетях.