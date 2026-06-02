Жителей Красноярского края предупредили о мошенниках в домовых чатах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представители Банка России предупредили жителей Красноярского края о новой схеме мошенничества в домовых чатах.
Злоумышленники проникают в закрытые чаты многоквартирных домов и представляются соседями, председателями советов домов или старшими по подъезду. После этого они под разными предлогами просят жильцов прислать личные данные и фотографии паспорта — якобы для внесения в «базу жильцов» или решения вопросов ЖКХ.
Для доступа к домовым чатам мошенники взламывают аккаунты реальных участников, создают фейковые профили «новоселов» или используют QR-коды, размещенные на дверях подъездов и информационных досках. Оказавшись в чате, они переходят в личную переписку и начинают запрашивать паспортные данные, адрес, телефон, электронную почту и фото документов.
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев предупреждает, что передача скана или фотографии паспорта может привести к серьезным последствиям. По его словам, злоумышленники могут оформить на человека микрозаймы и кредиты, создать электронные кошельки для обналичивания или перевода похищенных денег, а также вовлечь жертву в преступную схему дропперства. Кроме того, появляется риск взлома аккаунтов на портале госуслуг, в интернет-банке и социальных сетях.
В Банке России напоминают, что управляющие компании и государственные организации не запрашивают документы и персональные данные в личных сообщениях домовых чатов.
Жителям советуют не пересылать незнакомцам фотографии паспортов, банковских карт, логины, пароли и коды подтверждения из СМС или push-уведомлений. При подозрительном запросе лучше прекратить переписку и проверить информацию через официальные каналы: позвонить в управляющую компанию по номеру из квитанции или лично уточнить вопрос у соседей.
О подозрительных действиях стоит сообщать администраторам чата, в управляющую компанию и при необходимости в полицию.