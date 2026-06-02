«Безумно интересно залезть в голову маньяка»

— Я верю, безусловно. Есть вещи, которые невозможно отрицать, — некие энергии, которые невидимы и которые мы не можем объяснить логически, какие-то древние практики, которые, в общем, работают. И это безумно любопытно. У меня был опыт общения с подобными людьми. Я много раз бывал на Алтае, жил там по несколько месяцев и весь его объехал. В какой-то момент была возможность поехать к шаману. Что-то не срослось. Я думаю, и слава Богу. Но, помню, снимали в пещере, и приходит человек, который там живет, — летом в основном, а на зиму в город уезжает. Он совершенно отличается. На первый взгляд, человек немного не в себе. Может, так оно и есть, не знаю. Но он оказался очень интересным, когда мы заговорили, с прекрасным чувством юмора.