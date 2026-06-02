В Хабаровском крае открылся первый фиджитал-центр

В Хабаровске заработал первый в регионе фиджитал-центр — площадка нового поколения, объединяющая виртуальный и реальный спорт, передает пресс-служба краевого правительства.
Новый объект расположился на территории арены «Ерофей». Внутри комплекса обустроено три игровые зоны: компьютерный зал на 20 мест, зона консолей, а также VR-пространство. Для спортсменов предусмотрены раздевалки, душевые кабинки, медицинский кабинет, фуд-корт.
На открытой площадке центра оборудованы поле для мини-футбола, зона стритбола, воркаут-комплекс и трибуны. На объекте также установили «умные» опоры с освещением, системами видеонаблюдения, wi-fi и возможностью зарядки мобильных устройств.
Всего в 2026-м, объявленным в Хабаровском крае Годом спорта, на территории региона откроют 25 уличных спортивных площадок.