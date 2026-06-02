В Красноярске из-за жары могут ввести режим «черного неба»

2 июня в Красноярске из-за жаркой безветренной погоды могут ввести режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на министра экологии края Владимира Часовитина, предприятия в городе должны уже сейчас приступить к мероприятиям по снижению выбросов.
«Черное небо» может зависнуть над городом до 7 июня. Инспекторы экологического надзора перешли на усиленный режим работы.
