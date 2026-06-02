В Минприроды рассказали, сколько воды россиянам дают подземные ключи

Добыча питьевых подземных вод в России составляет 12 млн кубометров в сутки. Этого хватает, чтобы обеспечить население страны питьевой и технической водой. Такие данные привёл в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во вторник, 2 июня.
«В стране разведано свыше 19 тысяч месторождений подземных вод с запасами 72 млн кубических метров в сутки. Самые крупные — Приокское в Московской области и Краснодарское, которое находится на границе Краснодарского края и Республика Адыгея», — рассказал глава ведомства.