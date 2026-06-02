Японских ибисов выпустили в природу через несколько десятилетий после вымирания

В Японии впервые за несколько десятилетий в естественную среду обитания выпустили восемь хохлатых ибисов — вида, который ранее считался исчезнувшим в этом регионе. Об этом пишет Associated Press.

Церемония состоялась в городе Хакуи, где этих птиц в последний раз фиксировали в дикой природе.

Все выпущенные особи были выращены в специализированном центре по сохранению редких видов на острове Садо. Власти страны намерены продолжить программу восстановления популяции и в ближайшее время выпустить еще несколько птиц.

Хохлатые ибисы исчезли на острове Хонсю в 1970-х годах вследствие охоты и разрушения естественной среды обитания. Последний представитель японской популяции умер в 2003 году. Восстановить вид удалось благодаря многолетним природоохранным усилиям и международному сотрудничеству, включая поддержку со стороны Китая. В настоящее время численность хохлатых ибисов в Японии оценивается примерно в 500 особей, передает AP.

Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев ранее отверг возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком. Он объяснил свою позицию тем, что недружественная политика Токио делает такой обмен невозможным.

Кроме того, два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум», поскольку добиться размножения этих рептилий в неволе — крайне сложная задача.