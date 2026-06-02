Японских ибисов выпустили в природу через несколько десятилетий после вымирания

Хохлатые ибисы исчезли на острове Хонсю в 1970-х годах вследствие охоты и разрушения естественной среды обитания. Последний представитель японской популяции умер в 2003 году. Восстановить вид удалось благодаря многолетним природоохранным усилиям и международному сотрудничеству, включая поддержку со стороны Китая. В настоящее время численность хохлатых ибисов в Японии оценивается примерно в 500 особей, передает AP.