В Хабаровском крае нашли деньги на ремонт ещё 12 почтовых отделений

В Хабаровском крае в 2026 году приведут в порядок ещё 12 почтовых отделений. Решение о ремонте помещений, в которых работают отделения «Почты России», принято по инициативе региона. Средства на эти цели уже выделены из краевого бюджета, — сообщает МАХ-канал Минцифры Хабаровского края.
Первым завершённым объектом стало почтовое отделение в селе Котиково Вяземского района. В помещении заменили напольное покрытие, обновили стены, установили новые двери и современное освещение.
Как отмечают в ведомстве, главная задача программы — создать комфортные условия для сотрудников и посетителей, особенно в небольших населённых пунктах, где почта остаётся важным социальным объектом. Для многих жителей отдалённых сёл именно через почтовые отделения доступны государственные услуги, получение пенсий, посылок и корреспонденции.
В течение года ремонтные работы пройдут ещё в 11 отделениях, расположенных в Амурском, Ванинском, Комсомольском, Хабаровском районах, районе имени Лазо и Солнечном округе.
По словам директора управления федеральной почтовой связи Хабаровского края Евгения Луконькина, с 2022 года в регионе уже модернизировали 16 сельских почтовых отделений, и результаты этой работы почувствовали тысячи жителей края.
Кроме того, за последние годы в рамках президентской программы в регионе капитально отремонтировали девять почтовых отделений, установили шесть модульных объектов и одну быстровозводимую конструкцию. Работа по обновлению почтовой инфраструктуры продолжается, что позволяет жителям даже самых удалённых населённых пунктов получать услуги в более комфортных условиях.