День города в Чайковском 2026. Полная программа мероприятий

12 июня в Чайковском Пермского края пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию города и Дню России. Организаторы обещают грандиозную программу, где каждый найдёт что-то своё: от интерактивных площадок и торжественных событий до зажигательных концертов с участием лучших творческих коллективов и гостей города. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
11 июня — фестиваль креативных идей «Нереальная реальность» (0+).
Чайковский историко-художественный музей.
13:00 | Выставка «На пути к звёздам». Открытие обновлённой экспозиции.
Парк культуры и отдыха.
18:00 | Массовый пленэр «Живое полотно».
Городской пляж.
18:30 | Аква-рейв «Вставай на доску — меняй реальность!». Костюмированные арт-заплывы на сап-досках.
Площадь Карла Маркса.
19:00 | Креативный цех «Перезагрузка». Мастер-классы школы креативных индустрий, тематические локации, презентация фирменного мерча, мастер-класс по саунд-дизайну.
19:00 | Передвижной познавательный центр «Книжная станция».
19:00 | Фуд-корт «Нереально вкусно». Гастрономические эксперименты.
21:00 | Гала-шоу «Код будущего» с участием лучших творческих коллективов города, театра моды, барабанного шоу «Биг хит» (г. Казань).
23:40 | Световое проекционное шоу «Нереальная реальность города Ч».
12 июня — День города и День России.
Городская набережная за санаторием-профилакторием «Чайка».
11:00 | Торжественное открытие спортивных мероприятий (0+).
11:00 — 17:00 | Турнир по уличному баскетболу, пляжному волейболу. Соревнования по русскому жиму, гиревому спорту, армрестлингу, гребле на лодках класса «Дракон». Фестиваль уличных культур и экстремальных видов спорта (0+).
Сквер «Никто не забыт, ничто не забыто».
12:00 — 16:00 | Фестиваль национальных культур (0+).
Площадь Карла Маркса.
15:00 | Арт-аллея «Город нашей мечты» (0+).
15:30 | Интерактивный спектакль «Путешествие с луной», театр кукол «Карабаска» (г. Пермь) (0+).
16:00 | Детская программа «Шоу мистера Мульти», развлекательная компания «Лунеговы» (г. Пермь) (0+).
17:00, 19:00 | Шоу уличного перформанса с участием уличного театра «Аспектр» (г. Санкт-Петербург) (0+).
17:30 | Парад промышленных предприятий Чайковского городского округа. Памятник Первостроителям и созидателям города (0+).
17:40 | Праздничный концерт «С юбилеем, любимый город!» (0+).
19:30 | Вокально-инструментальный ансамбль «Санитары» (г. Тольятти) (12+).
20:30 | Шоу барабанщиков «Чувство ритма» (г. Екатеринбург) (12+).
21:30 | Группа «Ещё не вечер» (г. Нижний Новгород) (12+).
22:40 | Тематическое шоу светомузыкального фонтана (12+).
Стадион спортивной школы «Рекорд».
23:20 | Праздничный салют (12+).