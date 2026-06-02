Атанасов обратился к болельщикам после ухода из команды ХК «Торпедо»

Нападающий Василий Атанасов официально попрощался с болельщиками ХК «Торпедо» после объявления об уходе из команды. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.
Хоккеист покидает нижегородскую команду в рамках обмена со СКА из Санкт‑Петербурга. Вместе с Атанасовым в клуб из северной столицы перейдёт Арсений Варлаков. Взамен «Торпедо» получит нападающего Матвея Полякова и денежную компенсацию.
В своём обращении Атанасов поблагодарил болельщиков за тёплый приём и поддержку на протяжении четырёх лет выступлений за «Торпедо». Спортсмен отметил, что энергия фанатов на трибунах мотивировала его бороться до последнего, а сами зрители фактически выступали в роли «шестого игрока» команды. Хоккеист признался, что ему непросто выразить все испытываемые эмоции.
Василий также подчеркнул, что Нижний Новгород стал для него вторым домом: он благодарен городу за новые знакомства и возможность стать его частью. По словам игрока, хотя он и покидает команду, частичка его души навсегда останется в Нижнем Новгороде.
Ранее нападающий СКА Михаил Воробьев присоединится к нижегородскому «Торпедо».