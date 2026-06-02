Дело Дятлова хотят открыть: Родственники требуют выяснения причин трагедии спустя 67 лет

В феврале 1959 года на Северном Урале, недалеко от горы Отортен, погибла группа из девяти туристов-лыжников Уральского политехнического института. Походом руководил студент пятого курса Игорь Дятлов. По официальным данным, большинство участников замёрзли, однако у части туристов нашли тяжёлые травмы. За годы рассматривались разные версии трагедии: сход снега на палатку, нападение беглых заключённых, конфликт с местными жителями, ссора внутри группы и даже нападение снежного человека. В 2019 году Генпрокуратура возобновила проверку обстоятельств гибели туристов, а в июле 2020-го заявила, что причиной трагедии стал сход лавины.