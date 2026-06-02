Солдат из Шымкента взял серебро чемпионата мира и мечтает о золоте

Уроженец Шымкента стал призером чемпионатов Азии и мира по пауэрлифтингу, а сегодня проходит срочную службу в армии Казахстана, передает DKNews.kz.
Сейчас молодой спортсмен служит в войсковой части 10216 Шымкентского гарнизона. Здесь он выполняет воинский долг, но не оставляет и свою главную цель — однажды подняться на высшую ступень мирового пьедестала.
От школьной секции до мирового чемпионата.
Полатбек Темиров родился 17 июня 2007 года в Шымкенте в семье рабочих.
После окончания школы в 2023 году он поступил в колледж на специальность преподавателя физической культуры. Однако в ноябре 2025 года решил взять академический отпуск и отправился на срочную воинскую службу.
Спортом молодой человек увлекся еще в детстве. Сначала это были обычные тренировки в школьной секции, но в 2022 году он серьезно занялся пауэрлифтингом.
Именно тогда начался путь к большим победам.
Медали, которые прославили Казахстан.
Упорные тренировки быстро дали результат.
Уже в 2024 году Полатбек выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
За несколько лет он стал четырехкратным серебряным и четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Казахстана в весовой категории до 59 килограммов.
Но самые громкие успехи ждали его на международной арене.
В 2023 году спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.
А спустя год поднялся на пьедестал чемпионата мира на Мальте, где также стал серебряным призером.
Для молодого атлета это стало одним из главных достижений в карьере.
«Их поддержка помогла добиться результатов».
Сам спортсмен говорит, что за каждым успехом стоят люди, которые помогали ему на протяжении всего пути.
«Особую благодарность хочу выразить своим тренерам — Кахраману Садыкову, Рустаму Садыкову и Гайрату Садыкову. Их опыт, поддержка и вера в меня помогли добиться результатов, которыми я сегодня горжусь», — отмечает Полатбек Темиров.
Армия как новая школа характера.
Сегодня молодой спортсмен проходит службу в рядах Вооруженных сил Казахстана.
По его словам, армия помогает развивать дисциплину, выдержку и силу характера — качества, без которых невозможно добиться серьезных побед ни в спорте, ни в жизни.
Несмотря на армейский распорядок, Полатбек продолжает думать о будущем и строить новые спортивные планы.
Следующая цель — золото чемпионата мира.
После завершения службы Темиров намерен вернуться к учебе и продолжить профессиональную карьеру в пауэрлифтинге.
Его цель звучит амбициозно, но после уже достигнутых результатов вполне реалистично.
Молодой спортсмен мечтает стать чемпионом мира и привезти в Казахстан золотую медаль.
История Полатбека Темирова — пример того, как настойчивость, труд и вера в собственные силы помогают идти к большим победам независимо от возраста и обстоятельств.