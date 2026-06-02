«Театральный поезд» встретили в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в 09:30 по местному времени на вокзал Красноярск прибыл «Театральный поезд» — всероссийский проект, объединяющий города и театры страны от Владивостока до Москвы.
Мероприятие приурочено к 150-летию Союза театральных деятелей России и проходит в формате большого гастрольного тура по железной дороге.
Необычный состав из 10 вагонов, оформленных в юбилейной тематике, привез в столицу Красноярского края театральные коллективы из Иркутска, Братска и Абакана.
На перроне вокзала состоялась торжественная встреча и открытие двухдневного всероссийского фестиваля «Театральный поезд». Гостей приветствовали представители правительства Красноярского края, руководители Красноярской магистрали, деятели искусств. Встретить «Театральный поезд» пришли и многие жители города.
На сцене, развернутой на перроне, выступили яркие творческие коллективы столицы края, создав атмосферу большого праздника. В здании вокзала открылась выставка, посвящённая театральному искусству и театральным профессиям. В течение двух дней ее могут увидеть все желающие.
2 июня на центральной набережной Красноярска выступят артисты любительских театров. В целом же за два фестивальных дня красноярцы смогут посетить 8 спектаклей, привезенных театрами Иркутска, Братска и Абакана. Постановки пройдут в Доме актёра, Театре имени А. С. Пушкина, ТЮЗе, Музыкальном театре (подробная программа — на официальном сайте проекта «Театральный поезд»).
В завершающий день фестиваля, 3 июня в 21:00, на перроне вокзала Красноярск состоится гала-концерт. Арт-символ проекта «Театральный поезд» будет передан следующей «станции» маршрута — городу Кемерово.
«Театральный поезд» — всероссийский проект, организованный Министерством культуры РФ, Союзом театральных деятелей и ОАО «РЖД» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках масштабной культурно-просветительской инициативы организовано 2 маршрута: восточный — из Владивостока, и южный — из Севастополя, до столицы России.
Театральный поезд восточного маршрута стартовал 12 мая. Он проедет по железным дорогам более 14,3 тыс. км и сделает 23 остановки в больших и малых городах, расположенных на БАМе и Транссибе, в Сибири и на Урале, а также на севере и в Центральной части России. Общая продолжительность маршрута — 50 дней.
В каждом городе, где поезда делают остановки, проводится двухдневный театральный фестиваль, спектакли, мастер-классы и творческие встречи. 30 июня оба состава одновременно финишируют на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал.