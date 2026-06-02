Пассажирка погибла, упав с лестницы при выходе из самолета в Бразилии

Женщина упала с лестницы трапа и попала в больницу, её не спасли.

Источник: Комсомольская правда

В одном из самых загруженных аэропортов Бразилии трагически погибла 72-летняя женщина, упав с трапа при выходе из самолета. Пострадавшую госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, но спустя два дня она скончалась в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла с пассажиркой, прибывшей из города Рибейран-Прету в аэропорт Конгоньяс Сан-Паулу. На месте женщине оказали первую помощь, после чего её в сопровождении сотрудника авиакомпании экстренно доставили в частную больницу, где она скончалась.

В заявлении авиакомпании подтвердили факт несчастного случая и заявили, что глубоко сожалеют о гибели пассажирки, выражая соболезнования её родным. Перевозчик подчеркнул, что соблюдал все установленные протоколы и принимает всевозможные меры безопасности для пассажиров.

Ранее KP.RU рассказывал, как самолет экстренно сел в Нижневартовске из-за смерти пассажирки. Это произошло с рейсом Владивосток — Екатеринбург.