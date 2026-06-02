Экс-супруга Билла Гейтса станет совладельцем клуба НХЛ «Сиэтл Кракен»

Американская предпринимательница Мелинда Френч Гейтс станет одним из владельцев команды «Сиэтл Кракен». Об этом говорится на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сообщается, что она получит статус миноритарного акционера в компании One Roof Sports and Entertainment, которая осуществляет управление клубом «Сиэтл» и его домашней ареной. Ожидается, что сделка будет одобрена Национальной хоккейной лигой (НХЛ). С начала 2024 года контроль над клубом находится в руках Саманты Холлоуэй, дочери покойного первого владельца команды Дэвида Бондермана, скончавшегося в декабре 2024 года в возрасте 82 лет.
«После многих лет поддержки спортивных команд Сиэтла я рада установить более тесную связь со спортивным сообществом города. Сиэтл является двигателем инноваций во многих сферах, и руководство Саманты Холлоуэй в клубе отлично это отражает» , — заявила Гейтс.
В свои 61 год Мелинда Френч Гейтс обладает состоянием в 30,3 миллиарда долларов, согласно Forbes, и входит в топ-80 мировых миллиардеров. Ранее, с 1994 по 2021 год, она состояла в браке с предпринимателем Биллом Гейтсом.
