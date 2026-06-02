Создан датчик для масляного фильтра, который продлевает срок службы двигателя

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Специальный датчик, который оповещает водителя о поломке масляного фильтра, разработали и успешно испытали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Его применение продлевает срок службы автомобильного двигателя, сообщил заведующий базовой кафедрой автомобилей и автомобильного сервиса ЮУрГУ Александр Рулевский.
«Проблема, которую решали, заключается в том, что напрямую, например, визуально, определить наличие дефектов у работающего масляного фильтра невозможно. При этом от функционирования этого элемента во многом зависит долговечность автомобильного двигателя. Мы создали и испытали специальное сигнальное устройство, которое определяет его неполадки», — сказал собеседник агентства.
Рулевский пояснил, что разработка представляет собой компактный агрегат, устанавливаемый совместно с масляным фильтром. Устройство отслеживает разницу давления и температуру масла на входе и выходе из фильтра, подключается к электронному блоку управления двигателем.
«Если фильтр поврежден или открыт его перепускной клапан (из-за загрязнения фильтровальной шторы), а масло не проходит через фильтрующий элемент, то разница давлений исчезает. Соответствующий сигнал поступает в электронный блок управления, который мгновенно зажигает сигнальную лампу на панели приборов, оповещая водителя о ненормальной работе фильтра», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, разработчики создали промышленный образец. Опытный экземпляр на протяжении нескольких месяцев успешно испытали на автомобиле. Устройство универсально, подходит для стандартных масляных фильтров, не требует изменений в конструкции системы смазки двигателя, может быть установлено как на новые, так и на уже эксплуатируемые машины.