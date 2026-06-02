Синоптики назвали волгоградцам день прихода июньской жары

На большей части Южного и Северо-Кавказского округов интенсивные дожди прекратятся уже 3−4 июня, а солнце начнет активно прогревать воздух. По данным Гидрометцентра, если сегодня, 2 июня, днём в Южном округе температура составит в среднем +18…+24 градуса, то к 4 июня потеплеет до +24…+30 градусов.
Между тем, сегодня еще действует распространенное накануне, 1 июня, предупреждение МЧС о ливнях с грозами, с градом и сильным ветром со скоростью 20−25 м/с. Из-за этого в День защиты детей в некоторых муниципалитетах были отменены мероприятия на открытом воздухе, посвященные этому празднику.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше