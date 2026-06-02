Определен состав команды Таймыра на X-WATERS Енисей 2026

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске продолжается подготовка к ежегодному этапу чемпионата мира по плаванию на открытой воде. В этом году холодовый заплыв X-WATERS Енисей 2026 состоится 1 августа.
В шестой раз экстремальный заплыв пройдет в районе Дудинки и вновь объединит поклонников холодового плавания, болельщиков и зрителей. Спортсменам предстоит плыть вдоль и поперек Енисея, одной из крупнейших рек России.
Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: 100 метров, 500 метров, 3 километра или 12 км.
Как отметила заместитель директора по направлению «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анжела Ткаченко: «С помощью таких мероприятий как X-WATERS Енисей мы громко заявляем о Таймыре как о территории, где можно и нужно проводить спортивные мероприятия. Мы предлагает жителям города варианты досуга, рассказываем когда можно отправиться в путешествие и посмотреть места, в которых ты живёшь. А иногородним гостям мы даем прекрасную возможность посмотреть что же такое Норильск и город Дудинка».
30 мая в Норильске в бассейне «X-fit Север» состоялся отбор в таймырскую команду. В отборе приняло участие 36 человек. В результате отборочных соревнований в состав команды вошли только 30 сильнейших пловцов Норильска и Дудинки.
Технику плавания и время прохождения дистанции оценивала мастер спорта по современному пятиборью, победитель и призер соревнований на открытой воде и холодовых заплывов, рекордсменка России в зимнем плавании Наталья Васильева.
По словам Анжелы Ткаченко, тем, кто не попал в команду, не стоит расстраиваться. «Они могут приобрести на сайте X-WATERS Енисей слоты, пока они ещё есть в наличии, ознакомиться с положением, посмотреть маршрут дистанции и принять участие в заплыве».
Напомним, подготовка к главному старту идет уже давно. Пловцы из Норильска и Дудинки за полгода до заплыва прошли четыре тренировочных блока, где совмещали теорию с практикой в бассейне под руководством приглашенных мастеров спорта из России.
Заплывы X-WATERS на Таймыре проводятся с 2021 года. Первые два сезона местом действия было озеро Лама, а в 2023-м впервые стартовали в Дудинке. В прошлом году 176 человек из 18 городов России страны вышли на енисейскую воду.
Организаторами холодовых заплывов на Таймыре выступают Агентство развития Норильска и команда X-WATERS при поддержке администраций Дудинки, Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района. Традиционную помощь соревнованиям оказывает компания «Норникель». Крылатый партнер X-WATERS Енисей — авиакомпания NordStar.
