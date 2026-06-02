Новые поиски семьи Усольцевых пройдут в Красноярском крае в ближайшее время

В ближайшее время пройдут дополнительные поисковые мероприятия по обнаружению семьи Усольцевых, исчезнувшей в горной тайге под Красноярском в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Напомним, семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь Арина — приехали на автомобиле из Железногорска в посёлок Кутурчин. План был прост: пешая прогулка к горе Буратинка и обратно. С ними была старая корги. В день исчезновения погода резко испортилась: до обеда стояла жара около +25 градусов, а после полудня поднялся сильный ветер, начался ливень, и температура стремительно упала.
Поиски семьи стали самыми масштабными в истории Красноярского края. В них участвовали полторы тысячи человек — спасатели, добровольцы, сотрудники СК и полиции. Активная фаза продолжалась до середины октября, пока тайгу не завалило снегом. После этого операция перешла в режим периодических выездов.
Ранее мы сообщали, что нейросеть привлекли для анализа снимков с места пропажи Усольцевых.