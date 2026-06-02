2 июня на Дону сняли беспилотную опасность

Утром 2 июня в Ростовской области отменена опасность атаки беспилотников. Информация об этом появилась вечером в приложении МЧС. Угроза действовала с 01:28 до 05:58. Напомним, при объявлении такой опасности рекомендуется покинуть открытые пространства и укрыться в помещениях, избегая нахождения у окон.
В течение ночи на 2 июня силы ПВО успешно нейтрализовали более десяти БПЛА над Ростовской областью. Успешное отражение воздушных атак зафиксировано в Таганроге, а также в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Боковском районах. Воздушные угрозы были отмечены и в других районах области накануне, 1 июня.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше