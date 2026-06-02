Энергетики подготовили 32 резервных генератора для пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» подготовил 32 резервных генератора для обеспечения надежного электроснабжения пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Воронежской области.
В дни проведения основного и единого государственных экзаменов, с 1 июня по 9 июля, энергетики берут под особый контроль электроснабжение образовательных учреждений.
В Воронежской области обеспечивать электроснабжение в пунктах сдачи ОГЭ и ЕГЭ будут 178 бригад энергетиков: 540 специалистов и 317 единиц спецтехники. По каждому пункту приема экзаменов назначены ответственные лица и организовано их постоянное взаимодействие с администрациями образовательных учреждений.
Также будет введен режим технологической тишины: плановые ремонтные мероприятия и переключения на энергообъектах, от которых зависит электроснабжение пунктов проведения экзаменов, будут приостановлены.