Энергетики подготовили 32 резервных генератора для пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В Воронежской области обеспечивать электроснабжение в пунктах сдачи ОГЭ и ЕГЭ будут 178 бригад энергетиков: 540 специалистов и 317 единиц спецтехники. По каждому пункту приема экзаменов назначены ответственные лица и организовано их постоянное взаимодействие с администрациями образовательных учреждений.