Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики подготовили 32 резервных генератора для пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В дни проведения основного и единого государственных экзаменов, с 1 июня по 9 июля, энергетики берут под особый контроль электроснабжение образовательных учреждений.

Источник: АиФ Воронеж

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго» подготовил 32 резервных генератора для обеспечения надежного электроснабжения пунктов сдачи ОГЭ и ЕГЭ в Воронежской области.

В дни проведения основного и единого государственных экзаменов, с 1 июня по 9 июля, энергетики берут под особый контроль электроснабжение образовательных учреждений.

В Воронежской области обеспечивать электроснабжение в пунктах сдачи ОГЭ и ЕГЭ будут 178 бригад энергетиков: 540 специалистов и 317 единиц спецтехники. По каждому пункту приема экзаменов назначены ответственные лица и организовано их постоянное взаимодействие с администрациями образовательных учреждений.

Также будет введен режим технологической тишины: плановые ремонтные мероприятия и переключения на энергообъектах, от которых зависит электроснабжение пунктов проведения экзаменов, будут приостановлены.