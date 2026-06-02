Красноярцы могут бесплатно отправиться в путешествие по России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители края могут принять участие во всероссийском конкурсе «Твоя вселенная возможностей» и выиграть бесплатные поездки по России. Инициатива реализуется в рамках федеральной программы развития «Другое дело».
Победители смогут отправиться в четырехдневные путешествия по одному из направлений: Екатеринбург, Сочи, Казань, Петрозаводск или Республика Алтай. В каждой поездке предусмотрены проезд, проживание и питание.
Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться в сервисе «Другое дело», заполнить анкету и пройти тест о городах России и их достопримечательностях.
Победителей будут определять в несколько этапов. В каждом розыгрыше выберут по четыре человека. Конкурс продлится до сентября.
Первая поездка в Екатеринбург запланирована уже в июне. Далее розыгрыши пройдут по другим направлениям в течение лета. Итоги каждого этапа будут публиковаться в социальных сетях проекта.
Конкурс приурочен к Году единства народов России и реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба правительства края.
