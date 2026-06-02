Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя

Солопанова: при манипуляциях руководства уточняйте задачи и критерии их оценки.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Руководители могут использовать чувство вины, страх увольнения, давление авторитетом и другие приемы для эмоционального воздействия на сотрудников, рассказала клинический психолог Ксения Солопанова.

«Руководитель может использовать чувство вины, страх увольнения, чередование похвалы и критики, давление авторитетом или создание ощущения, что сотрудник все время недостаточно хорош», — приводят слова специалиста издание «Лента.ру».

Солопанова отметила, что одним из наиболее распространенных приемов являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение, либо чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника. В такой ситуации человек начинает тратить силы не на выполнение своих обязанностей, а на попытки предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления.

Психолог рекомендовала в подобных случаях переводить общение в плоскость конкретных договоренностей, фиксировать их письменно и уточнять задачи, сроки и критерии оценки результата.

«Не каждый строгий руководитель является манипулятором. Иногда это связано с высокой нагрузкой, отсутствием управленческих навыков или жесткой корпоративной культурой. Самое важное в любом рабочем конфликте сохранять внутреннюю опору и не связывать собственную ценность исключительно с мнением коллектива или руководителя», — добавила психолог.