Психолог рассказала, как распознать манипуляции со стороны руководителя

Солопанова отметила, что одним из наиболее распространенных приемов являются двойные сигналы, когда руководитель требует самостоятельности, а затем критикует любое принятое решение, либо чередует похвалу с резким обесцениванием работы сотрудника. В такой ситуации человек начинает тратить силы не на выполнение своих обязанностей, а на попытки предугадать реакцию начальства и избежать эмоционального давления.