В Минздраве рассказали о состоянии выжившей в ДТП в Пермском крае девочки

ПЕРМЬ, 2 июн — РИА Новости. Девочка, выжившая в ДТП с грузовиком в Пермском крае и находившаяся в тяжелом состоянии, сейчас в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В воскресенье вечером на трассе в Пермском крае, вблизи поселка городского типа Суксун, трое детей и женщина погибли при столкновении большегруза Man и Lada Largus. Один ребенок выжил. В понедельник минздрав сообщал, что пациентка была в тяжелом состоянии.
«Она находится в состоянии средней степени тяжести, получает всю необходимую медицинскую помощь. Уже не в тяжелом», — сказали в ведомстве.