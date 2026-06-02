Звезда сериала «Папины дочки» вышла замуж

Известная российская актриса Мирослава Карпович, чья популярность достигла пика после выхода культового ситкома «Папины дочки», где она сыграла одну из главных ролей — Машу Васнецову, сделала неожиданное признание о переменах в личной жизни.
Артистка сообщила в социальных сетях, что официально вышла замуж, опубликовав нежные фотографии, сделанные прямо во время регистрации брака. Поклонники были приятно удивлены этой новостью, поскольку Мирослава на протяжении длительного времени крайне редко делилась подробностями своего романтического положения.
На снимках, которые Карпович выложила в своем блоге, запечатлено торжественное событие: актриса, облаченная в элегантное светлое платье, позирует в окружении цветов и, судя по антуражу, в стенах загса. Но главная интрига осталась нераскрытой — избранник артистки оказался за кадром. Мирослава предпочла не рассекречивать имя и лицо своего нового супруга, сделав акцент исключительно на своих эмоциях и новом статусе. Единственное, что она дала понять подписчикам — её муж не принадлежит к актерской профессии, что разрушило домыслы о возможных романах с коллегами по сцене.
Под опубликованными фото Карпович оставила лаконичную, но очень трогательную подпись: «Мама, семья, жена. Люблю вас!».
Это заявление прозвучало спустя некоторое время после того, как Карпович была вынуждена опровергнуть слухи о своем романе с партнером по театральной сцене. Ранее в сети распространилась информация о том, что актриса якобы помолвлена с Евгением Банифатовым, с которым она занята в спектакле «Мастер и Маргарита». Поводом для пересудов послужило совместное фото. Но Мирослава прояснила ситуацию, объяснив, что опубликованный снимок является лишь обрезанной версией общего фото с участием всей труппы, и никакого романа с Банифатовым у нее нет и не было.
Теперь же, когда она официально объявила о замужестве, любые подозрения на этот счет окончательно сняты, а внимание общественности переключилось на личность таинственного избранника, имя которого пока остается загадкой для прессы и фанатов.
