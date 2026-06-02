Более 35 тысяч девятиклассников Красноярского края сдают ОГЭ по математике

В Красноярском крае стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Сегодня более 35 тысяч школьников сдают один из двух обязательных экзаменов — математику. Для проведения испытаний в регионе открыли около 300 пунктов проведения экзаменов. По данным министерства образования края, экзамен начался в штатном режиме, а печать контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев. Добавим, что ОГЭ по математике состоит из двух частей и включает 25 заданий. На выполнение работы участникам отведено 3 часа 55 минут. Свои результаты школьники узнают не позднее 15 июня. Всего в основной период ОГЭ в Красноярском крае примут участие 35 078 девятиклассников. Для получения аттестата выпускникам необходимо успешно сдать русский язык, математику и два предмета по выбору. Самыми популярными предметами у выпускников 9-х классов в этом году стали география, её выбрали 19 819 человек, информатику сдадут 17 144 участника и обществознание — 13 209 человек, — отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова. Напомним, что 1 июня красноярские выпускники-2026 сдали первый экзамен.