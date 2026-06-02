Акиньшина впервые за много лет показала дочь, жившую в Грузии с ее бывшим мужем

В Москву вернулись дети российской актрисы Оксаны Акиньшиной от второго брака с грузинским продюсером Арчилом Геловани — 13-летний сын Константин и девятилетняя дочь Эмми. После развода родителей они жили в Грузии вместе с отцом и виделись матерью по праздникам и в школьные каникулы.
Теперь дети артистки снова приехали в Москву — в своем личном блоге Акиньшина опубликовала видеоролик, на котором Эмми тренируется на катке, передает «КП».
Ранее продюсер Леонид Дзюник сообщил, что дети Акиньшиной теперь живут с ней и ее мужем Данилой Козловским. Он отметил, что Геловани не возражал насчет того, чтобы сын и дочь воссоединились с матерью. Кроме того, продюсер заявил, что Акиньшина и ее бывший муж смогли урегулировать все вопросы между собой.
18 мая Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями — у пары родился сын по имени Лео. Долгое время актеры официально не подтверждали своих отношений, но со временем поклонникам стало понятно, что они вместе. История любви Акиньшиной и Козловского — в материале «Вечерней Москвы».