Поликлиники в Костроме получили 5 новых автомобилей

Новые машины передали автопаркам костромских поликлиник в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медучреждения получили 5 единиц транспорта, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Машины направлены во взрослую поликлинику № 3 и детские поликлиники № 1, № 3 и № 5. Это повысит мобильность медицинских работников, выезжающих на вызовы, позволит им оказывать помощь большему количеству пациентов.
Отметим, что за период с 2020 по 2025 год автобаза департамента здравоохранения области пополнилась 45 машинами. Среди них — 28 единиц санитарного транспорта и 17 автомобилей скорой медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.