Боевая машина «Терминатор» получила новое имя: подробности

В компании пояснили, что идею переименования предложили сами заводчане и экипажи БМПТ. Новое имя, по их словам, сочетает в себе героический и духовный смыслы. В концерне добавили, что название «Спиридон» возвращает военную технику к русским духовным ценностям, исторической правде и именам защитников родной земли.