Боевая машина «Терминатор» получила новое имя: подробности

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ), известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». Об этом ТАСС сообщили в концерне «Уралвагонзавод».
В компании пояснили, что идею переименования предложили сами заводчане и экипажи БМПТ. Новое имя, по их словам, сочетает в себе героический и духовный смыслы. В концерне добавили, что название «Спиридон» возвращает военную технику к русским духовным ценностям, исторической правде и именам защитников родной земли.
В октябре в ходе организованного УВЗ конкурса предлагалось не переименовывать «Терминатора».
