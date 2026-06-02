СМИ: Мэрилин Монро рассказывала о болезненной цене славы за два дня до смерти

Спустя более 60 лет после смерти актрисы Мэрилин Монро появились новые подробности одного из ее последних интервью. Как пишет RadarOnline, за два дня до смерти голливудская звезда откровенно рассказывала, какую цену ей пришлось заплатить за всемирную популярность.
В интервью журналу Life летом 1962 года Монро заявила, что популярность далеко не всегда приносила ей счастье. Актриса вспоминала случай, когда повышенное внимание поклонников едва не привело к серьезным проблемам со здоровьем.
По словам артистки, после операции на желчном пузыре в 1961 году она покидала одну из больниц Нью-Йорка, где ее ожидала многочисленная толпа поклонников. В попытке приблизиться к кинозвезде люди начали толкаться, и возникшая давка привела к тому, что у актрисы вновь разошелся послеоперационный шов.
При этом Монро не винила своих поклонников. Напротив, этот эпизод заставил ее иначе взглянуть на собственную известность. Она считала, что люди стремились увидеть в ней не экранный образ или голливудскую легенду, а обычного человека.
В том же интервью актриса сравнила славу с изысканным деликатесом: поначалу она кажется привлекательной, но со временем ее становится слишком много. Несмотря на мировую популярность и любовь миллионов зрителей, Монро признавалась, что нередко ощущала себя непонятой и уставшей от постоянного внимания публики.
Особенно тяжело, по ее словам, давались публичные мероприятия. Актриса отмечала, что любит людей, однако испытывает страх перед большими скоплениями людей и не разделяет увлечения светской жизнью Голливуда, передает таблоид.
Ранее выяснились подробности недолгого брака драматурга Артура Миллера с Мэрилин Монро. Как утверждается, она хотела видеть в супруге одновременно «отца, любовника, друга и агента». Драматург признавался, что ощущал постоянную угрозу жизни Монро: он считал, что смерть «всегда была рядом с ней».