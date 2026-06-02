В Ярославской области отремонтируют дорогу к детскому лагерю «Сахареж»

Работы планируют завершить в 2027 году.

Трассу Залесная — Сахареж в Некрасовском округе Ярославской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.

«Дорога связывает населенные пункты Некрасовского округа и ведет в том числе к детскому оздоровительному лагерю “Сахареж”. После капитального ремонта она будет полностью приведена в нормативное состояние, что напрямую скажется на транспортной доступности и безопасности движения на этом направлении. Работы планируем начать в этом году, а завершить — в 2027-м», — сказал губернатор региона Михаил Евраев.

На дороге отфрезеруют старое покрытие, уложат щебеночное основание и несколько слоев асфальтобетона, установят знаки и нанесут разметку. А всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Ярославской области планируют отремонтировать около 400 км трасс.

«В этом году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” работы ведутся как на переходящих объектах в рамках двухгодичных контрактов, так и на новых. В частности, начнется ремонт заключительных участков дороги Ярославль — Любим. После завершения работ в 2027 году трасса будет полностью обновлена. Также запланировано окончание работ на дороге Рыбинск — Большое Село и старт ремонта на направлении Пречистое — Коза — Семеновское», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.