Экспедиция длиной в 24 года. Как «Волга — река мира» объединяет народы

«Народности на территории области осели в тех местах, границы которых они пересекали при переселении, — рассказали в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области. — Так, казахи компактно проживают в районах Заволжья: Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Быковском и Ленинском. Украинцы в значительном числе проживают в Старой Полтавке, Елани, Жирновске, Котельниково, Николаевке, Ленинске и Камышине. Немцы — в Старополтавском, Камышинском, Николаевском и Жирновском районах. Армяне — в Городищенском, Дубовском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Михайловском, Ольховском, Фроловском районах. Татары — в Ленинском, Старополтавском, Светлоярском, Палласовском районах. А азербайджанцы — в Жирновском, Михайловском, Палласовском, Светлоярском, Фроловском районах. Ещё одна многочисленная национальность — чеченцы, они проживают в основном в Палласовском, Котельниковском, Октябрьском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском районах».