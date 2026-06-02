Экспедиция длиной в 24 года. Как «Волга — река мира» объединяет народы

Когда мы говорим о том, что Волгоградская область — это многонациональный регион, то в первую очередь упоминаем представителей наиболее широко распространённых этносов. Но наряду с ними есть и малочисленные народы, которые, проживая в наших краях, бережно сохраняют родной язык, культуру, традиции и обычаи.
Кто где живёт.
Примерно 90% из числа проживающих в Волгоградской области — русские. Если говорить о самых многочисленных, то это казахи, украинцы, армяне, татары, казаки. Напротив, среди самых малочисленных такие этносы, как коми-пермяки, литовцы, малайцы, киргизы и арабы.
«Народности на территории области осели в тех местах, границы которых они пересекали при переселении, — рассказали в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области. — Так, казахи компактно проживают в районах Заволжья: Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Быковском и Ленинском. Украинцы в значительном числе проживают в Старой Полтавке, Елани, Жирновске, Котельниково, Николаевке, Ленинске и Камышине. Немцы — в Старополтавском, Камышинском, Николаевском и Жирновском районах. Армяне — в Городищенском, Дубовском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Михайловском, Ольховском, Фроловском районах. Татары — в Ленинском, Старополтавском, Светлоярском, Палласовском районах. А азербайджанцы — в Жирновском, Михайловском, Палласовском, Светлоярском, Фроловском районах. Ещё одна многочисленная национальность — чеченцы, они проживают в основном в Палласовском, Котельниковском, Октябрьском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском районах».
Пусть численность тех или иных этносов невелика, региону важен каждый. Представители всех национальностей вносят свой вклад в культурное развитие области, формирование её национального колорита, многообразие этнической палитры. И главное: мы вместе становились плечом к плечу, чтобы дать отпор общему врагу в годы Великой Отечественной войны. Точно так же и сейчас в зоне спецоперации сражаются наши земляки — представители разных национальностей.
Изучать историю малочисленных народов — дело увлекательное. Так, например, по численности мордовский народ в нашем регионе занимает лишь 21-е место, к этому этносу себя причисляют более 2,5 тыс. человек.
«По течению Волги всегда жили финно-угорские народы, — рассказывает председатель региональной общественной организации мордовских народностей Василий Кияев. — Это меря, мещёра, вепсы, мурома. Потом на их основе сформировалась мордва. Волгу этот народ называл Ра. Затем на великую реку пришли татары и переименовали её в Итиль, а далее русские назвали реку Волгой».
По мнению Василия Кияева, такая смена имён единой водной артерии символична: меняются поколения, происходят большие и малые исторические события, но народы остаются жить на берегу главной реки России. Река питает всех и никогда не перестанет…
Эта мысль нашла развитие в интересной общественной инициативе. Уже более 20 раз город-герой Волгоград посещали участники этнокультурной экспедиции «Волга — река мира. Диалог культур волжских народов». Это событие объединяет жителей разных регионов России, в которых проживают представители мордовского народа.
Маршрут экспедиции проходит через несколько городов России. В её рамках проводятся семинары по изучению языков мордовских народов и круглые столы, посвящённые национальному компоненту в провинциальной российской культуре. Так удаётся сохранять обычаи и традиции предков, привлекать к ним внимание современников и объединять их вокруг общего славного исторического прошлого.
Например, в 2025 г. такая экспедиция прошла уже в 24-й раз. Она была посвящена 80-летию Великой Победы и направлена на сохранение исторической памяти. Планируется такое событие и в 2026 г.
Депортация и возвращение.
Долгую историю имеют в наших краях и представители немецкой национальности. Ещё в середине XVIII века Екатерина II издала Манифест, приглашая иностранцев селиться в России. Так на Нижнюю Волгу стали приезжать выходцы из Германии. У нас было образовано более 100 немецких колоний, а в 1924 г. создали автономную республику немцев Поволжья.
В истории немцев Поволжья был трагический поворот. В 1941 г. их депортировали в восточные регионы СССР. Но после Великой Отечественной войны они стали возвращаться в Волгоградскую область.
В наши дни на юге Волгограда проживает около 200 прямых потомков немцев Поволжья. Они входят в местную лютеранскую общину.
Сегодня напоминанием о былых временах служит музей-заповедник «Старая Сарепта», один из памятников истории и культуры Волгоградской области. Это не только средоточие памяти и духовных ценностей немцев Поволжья, но и большой культурно-просветительский центр, где проводят выставки, концерты, тематические программы.
Здесь бережно хранят обычаи предков, проводят самые разные культурные мероприятия и экскурсии, культурные, образовательные акции, которые всегда вызывают большой интерес.
Так, например, недавно в музее проходила выставка «Полковые батюшки русской армии: в прошлом и настоящем», посвящённая истории духовенства в русской армии.
«Тема была не случайной. В последние годы, в связи с событиями Русской весны и начавшейся специальной военной операции, значение священника (не только православного) в войсках неустанно растёт. В настоящее время они решают те же задачи, что и их предшественники XVIII—начала XX вв.: духовное окормление, моральную поддержку военнослужащих, доступную психологическую помощь в условиях стрессовых ситуаций», — рассказали в музее.
На выставке были представлены изображения полковых икон российской армии, икон родов войск, материалы о духовной жизни в войсках — всё то, что духовно подкрепляло и подкрепляет защитников Отечества, какой бы национальности они ни были…
Самый древний.
Сотни лет проживают в наших краях выходцы Кавказа — авары, лезгины, ингуши, кабардинцы…
Самый малочисленный и самобытный этнос этого южного края — это древний христианский народ албаны-удины.
«Кавказская Албания, родина древнего удинского народа, в своё время занимала территорию Северного Азербайджана, Нагорного Карабаха и часть Дагестана, — говорит председатель ВООО удин “Нидж”, профессор ВолГАУ Ричард Арами Данакари. — Однако политические события ХХ века разметали наш народ по разным странам. В России удинов осталось не более 5 тыс. человек. В Волгограде проживает более 100 человек, в Светлоярском районе — 200».
Ричард Данакари объясняет: несмотря на малочисленность народа, его представители дружны, они бережно хранят память предков, поддерживают дружеские связи.
«Мы сохраняем традиции, обычаи, — говорит руководитель общины. — Утвердили День удинской культуры — 20 июля, создали культурные центры, проводим народные праздники. Наша цель — передать духовные ценности нашего народа следующим поколениям».