Эксперт сравнил владельцев смартфонов с полуголым человеком на площади

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Смартфон превратился в средство разведки, слежки и компрометации, а его владельцы все больше напоминают человека, стоящего в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.
Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.
«Сегодня смартфон — средство разведки, вербовки, слежки, компрометации, наведения и ликвидации. Многими людьми смартфон воспринимается лишь как средство удобной коммуникации с миром. Однако их владельцев можно сравнить с человеком, стоящим в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади. Он открыт всем, его все слышат и видят», — сказал Соловьев.
По его словам, именно поэтому носители критически важной информации и, особенно, гостайны, а также лица, принимающие решения, должны осуществлять коммуникацию с соблюдением всех современных средств защиты.
«И быть лично дисциплинированными — не болтать что попало по открытым каналам», — сказал эксперт.