Сотрудник промпредприятия Березников обвиняется в мошенничестве с премиями

Следствием установлено, что с 2020 по 2025 год начальник участка составлял фиктивные документы о результатах выполненных работ его подчиненными. На основании этого сотрудникам выплачивались премии. Эти деньги он обязал подчиненных перечислять ему на карту. В результате противоправной деятельности предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Березниковский».