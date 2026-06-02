Криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске

Ранее судимый 57-летний местный житель заведомо знал, что иностранцы не будут жить в принадлежащей ему комнате. Несмотря на это, он неоднократно обращался в МФЦ города химиков с фиктивными документами: выявлено три факта незаконной постановки приезжих на миграционный учет.