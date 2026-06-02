Криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске

Сотрудники полиции обнаружили «резиновую» квартиру с мигрантами в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Ранее судимый 57-летний местный житель заведомо знал, что иностранцы не будут жить в принадлежащей ему комнате. Несмотря на это, он неоднократно обращался в МФЦ города химиков с фиктивными документами: выявлено три факта незаконной постановки приезжих на миграционный учет.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.
