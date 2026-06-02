В Подмосковье производитель кормов для животных увеличит выработку на 10%

Компания «Глобал Петфуд», которая изготавливает корма для домашних животных в подмосковной деревне Никулино, стала новым участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В качестве пилотного потока на предприятии был выбран «Процесс производства влажных кормов в гибкой упаковке». Совместно со специалистами регионального центра компетенций (РЦК) там будут внедрены бережливые технологии. В результате оптимизации на указанном участке планируют увеличить выработку на 10%, а также на 10% сократить время протекания процесса производства продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.