Врач рассказал, какие болезни переносят комары в России

По его словам, всплеск численности насекомых связан со снежной зимой, быстрым таянием снега и ранним потеплением. Такие условия способствовали ускоренному развитию личинок и появлению большого количества временных водоемов, подходящих для размножения комаров, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Комары считаются в мире достаточно опасными насекомыми. В России комары могут переносить около ста заболеваний, и несколько из них очень опасны», — подчеркнул Дмитрий Еделев.
По словам специалиста, среди наиболее опасных инфекций остается малярия. Сегодня случаи заболевания встречаются редко, однако в последние годы отдельные эпизоды местной трехдневной малярии фиксировались в ряде регионов страны.
Еще одной угрозой является лихорадка Западного Нила, которая может вызывать тяжелые поражения головного и спинного мозга. Заболевание регистрируется в десятках регионов России, особенно на юге страны и в Поволжье.
Эксперт обратил внимание на риск дирофиляриоза. Это паразитарное заболевание вызывают круглые черви, личинки которых передаются через укусы комаров. Болезнь может проявиться спустя несколько месяцев или даже лет после заражения.
Среди других возможных угроз врач назвал лихорадки группы Калифорнийского энцефалита, которые способны вызывать головную боль, нарушения сознания, судороги и другие тяжелые неврологические симптомы.
«При появлении после укуса комара слабости, лихорадки или неврологических нарушений необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — отметил Дмитрий Еделев.
В этом году жители многих регионов России столкнулись с настоящим нашествием комаров. Инфекционисты предупреждают, что вместе с укусом они могут занести в организм человека личинки гельминтов.
Подобные комары, которые ранее фиксировались только в Африке, постепенно появляются и на юге России, отмечают специалисты.