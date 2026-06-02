Ильсур Метшин проинспектировал благоустройство набережной озера Нижний Кабан

Третья очередь благоустройства набережной озера Нижний Кабан вошла в активную строительную фазу. Сейчас на объекте продолжается устройство свайного основания будущих прогулочных настилов над водой, монтаж металлоконструкций и строительство смотровых площадок. Ход работ сегодня проинспектировали мэр Казани Ильсур Метшин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
«По поручению раиса нашей республики Рустама Минниханова еженедельно проводятся штабы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан. Речь идет о третьей очереди благоустройства, которая включает два этапа. Первый мы планируем завершить ко Дню города и республики. Это в том числе и озеленение. Мы разработали концепцию, согласовали ее с общественниками и жителями Старо-Татарской слободы. Наша задача — чтобы все органично вписалось в пространство: и новое озеленение, и пешеходные дорожки, и освещение, и смотровые площадки, которые пройдут вдоль берегов. Важно, чтобы представители флоры и фауны не только не пострадали, но и получили новое развитие и дополнительную красоту. Это уже намоленная жителями Казани и Старо-Татарской слободы набережная. Мы надеемся, что территория заиграет новыми красками, и в ожерелье благоустройства Казани появится новый значимый объект», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Третья очередь благоустройства охватывает участок вдоль улицы Шигабутдина Марджани от моста по улице Нурсултана Назарбаева до улицы Зайни Султана. После завершения проекта вокруг озера Нижний Кабан будет сформирован единый прогулочный маршрут протяженностью около пяти километров.
Сегодня на строительной площадке завершается отсыпка временных дорог и рабочих зон, необходимых для забивки свай. На участках, где свайное основание уже готово, строители бетонируют конструкции и параллельно собирают металлический каркас будущей набережной. Именно на него впоследствии уложат настилы из лиственницы, установят ограждения и малые архитектурные формы.
Как рассказал представитель подрядной организации «СК Регионстрой» Айдар Гилязов, работы организованы одновременно на нескольких участках. Максимальная степень готовности отмечается напротив нового здания театра имени Г. Камала. Здесь уже смонтированы основные конструкции прогулочных дорожек над водой, ведутся работы по укладке декинга — специального настила для пешеходных маршрутов, — и установке ограждений. Готовность отдельных объектов на этом участке достигает 70%.
Работы на набережной озера Нижний Кабан разделены на два этапа. В рамках первого этапа, реализация которого ведется сейчас, благоустраивается территория площадью 2,2 га. Здесь создают нижний променад вдоль воды, прогулочные настилы на свайном основании, смотровые площадки, спуски к воде и водные сады.
Одной из главных особенностей новой очереди станут смотровые площадки. Они разместятся на пересечениях набережной с поперечными улицами Старо-Татарской слободы и станут продолжением сложившихся городских визуальных осей. При этом площадки будут выполнять не только рекреационную функцию. Через них организуют связь между верхним и нижним уровнями набережной с помощью лестниц и спусков к воде.
По словам руководителя проектного офиса в Казани архитектурного бюро «Wowhaus» Ильяса Гильманова, после февральской презентации концепция была существенно доработана. В течение нескольких месяцев архитекторы проводили встречи с городскими экспертами, представителями профильных управлений, активистами и старожилами Старо-Татарской слободы.
«В феврале была представлена первичная концепция. После мы встречались с городскими экспертами, отрабатывали с городскими управлениями и службами, оптимизировались по решениям. В том числе встречались со старожилами Старо-Татарской слободы, общались с разными активистами. Все эти комментарии мы старались максимально отразить и учесть в проекте. Поэтому уменьшилось количество деревянных настилов, которые идут по воде», — объясняет Ильяс Гильманов.
При этом общая архитектурная логика набережной сохранится. Нижний уровень станет продолжением уже реализованных участков озера Кабан и сохранит знакомый горожанам облик первых очередей благоустройства. Верхний уровень, напротив, будет теснее связан с окружающей исторической средой Старо-Татарской слободы и улицы Шигабутдина Марджани. Связующим элементом между двумя уровнями станут смотровые площадки, лестницы и спуски к воде.
Особое внимание в проекте уделяется озеленению. Вдоль береговой линии появятся характерные для Татарстана водные и прибрежные растения. В воду высадят тростник и рогоз, способствующие естественной фильтрации воды и улучшению экологического состояния озера. Кроме того, такие растения создают благоприятные условия для обитания и гнездования птиц.
«Продолжается принцип экологического подхода. Высаживаются растения прямо в воду. Они выполняют и экологическую, и эстетическую роль: фильтруют воду, улучшают состояние озера, служат местом для гнездования птиц. Подобраны растения, характерные для Татарстана, за которыми не требуется сложного ухода. Водные растения — это тростник, рогоз. На склонах — разные виды ив, околоводные травы и кустарники», — рассказывает Ильяс Гильманов.
Второй этап охватит большую часть территории будущей набережной — 3,8 га. Он предусматривает создание верхнего променада, дальнейшее развитие сети смотровых площадок, масштабное озеленение территории и формирование единого общественного пространства вдоль улицы Шигабутдина Марджани. На этом этапе основной акцент будет сделан на благоустройстве верхнего уровня набережной и интеграции прогулочного маршрута в историческую среду Старо-Татарской слободы.
После завершения третьей очереди благоустройства вокруг озера Нижний Кабан будет сформировано единое общественное пространство. Таким образом, завершится многолетний проект преобразования одной из главных рекреационных территорий Казани: он начался с реализации первых очередей набережной в 2017 году и продолжился благоустройством территории у нового здания театра им. Г. Камала.