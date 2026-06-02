Ильсур Метшин проинспектировал благоустройство набережной озера Нижний Кабан

«По поручению раиса нашей республики Рустама Минниханова еженедельно проводятся штабы по благоустройству набережной озера Нижний Кабан. Речь идет о третьей очереди благоустройства, которая включает два этапа. Первый мы планируем завершить ко Дню города и республики. Это в том числе и озеленение. Мы разработали концепцию, согласовали ее с общественниками и жителями Старо-Татарской слободы. Наша задача — чтобы все органично вписалось в пространство: и новое озеленение, и пешеходные дорожки, и освещение, и смотровые площадки, которые пройдут вдоль берегов. Важно, чтобы представители флоры и фауны не только не пострадали, но и получили новое развитие и дополнительную красоту. Это уже намоленная жителями Казани и Старо-Татарской слободы набережная. Мы надеемся, что территория заиграет новыми красками, и в ожерелье благоустройства Казани появится новый значимый объект», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.